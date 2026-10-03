Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Gică Hagi (61 de ani) a fost criticat de mai multe voci importante din fotbalul românesc pentru prestația echipei naționale din această campanie. România a încasat nu mai puțin de 12 goluri în primele trei partide, iar luni va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia.

Florin Prunea, fostul component al Generației de Aur, l-a atenționat pe Hagi înainte ca acesta să preia postul de selecționer. În plus, fostul portar crede că ”tricolorii” ar fi putut pierde mai rău la Varșovia.

Florin Prunea l-a atenționat pe Gică Hagi

„Aici e o chestie frumoasă și ne aduci aminte de aseară. Abia ne-a venit și nouă zâmbetul pe buze. Nu e o tragedie, tragedii sunt altele. E o rușine, într-adevăr, dar, peste 2-3 zile, ai șansa să schimbi totul.

I-am văzut aseară, după meci, erau dărâmați. E normal să fii așa. Vine Suedia, e clar că suntem o echipă cu probleme. Îl vedeam aseară pe Rațiu, zicea să vedem partea plină a paharului. Dar partea plină a paharului e că nu ne-au dat ăia 20. Bosnia trebuia să ne mai dea încă vreo 4, iar aseară a fost ceva de nedescris. 6-0 este un scor mincinos. Trebuia să fie mai urât.

Știi cum e, nu aș vrea să fiu în locul lui Hagi. E un om care iubește fotbalul românesc, echipa națională. Hagi nu avea ce să caute în cloaca asta. I-am spus de la început: 'Băi, Gică, vezi-ți, mă, de treaba ta, nu ai ce să cauți cu ăștia acolo!'. Hagi e Hagi. Vorbiți, mă, voi, primii, voi, cloaca asta pe care ați adus-o! O cloacă, nu știi nici cui să îi ceri ajutorul. Băi, vă înjură lumea, vă ia lumea cu pietre pe stradă!”, a spus Florin Prunea, la un eveniment oganizat de Primăria Sectorului 2.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor