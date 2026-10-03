GALERIE FOTO Max Verstappen, în pole position la Grand Prix-ul Bahrainului, după ce a făcut spectacol în calificări

Max Verstappen, în pole position la Grand Prix-ul Bahrainului, după ce a făcut spectacol în calificări AUTO
Alexandru Hațieganu
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Max Verstappen (Red Bull) a obţinut, sâmbătă, pole position-ul la Marele Premiu al Bahrainului, desfăşurat în Malaysia, etapa a 16-a a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026.

TAGS:
Lewis HamiltonMax VerstappenFormula 1auto
Din articol

Echipele Red Bull au dominat calificările pentru Marele Premiu al Bahrainului, disputat sâmbătă în Malaysia.

Max Verstappen a obţinut primul său pole position din acest sezon.

Max Verstappen a obţinut primul său pole position din acest sezon

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Lewis Hamilton, al doilea după Max Verstappen 

La final, Lewis Hamilton a ocupat locul al doilea, devansându-l pe Isack Hadjar, care a avut un ritm bun, dar care va primi o penalizare (cinci locuri) pe grila de start. 

În spate, Kimi Antonelli se află „doar” pe locul patru (al treilea pe grila de start), dar rezultatul este pozitiv pentru liderul campionatului, întrucât coechipierul său de la Mercedes şi rivalul din clasamentul piloţilor, George Russell, se află şi mai în spate, pe locul opt (al şaptelea la start), în spatele lui Charles Leclerc (al cincilea şi al patrulea pe grila de start) şi al celor două McLaren (Lando Norris în faţa lui Oscar Piastri).

Iniţial programat pentru luna aprilie, Marele Premiu al Bahrainului se desfăşoară în Malaysia, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. 

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