GALERIE FOTO Cum și-a făcut apariția Mircea Lucescu la derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova

Cum și-a făcut apariția Mircea Lucescu la derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Mircea LucescuRapid - Universitatea CraiovaRapidUniversitatea Craiova
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, și-a făcut apariție cu doar câteva minute înainte de startul partidei din Giulești. 

Cel mai galonat antrenor român a vrut să vadă ”pe viu” meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, în contextul în care ambele echipe au jucători aflați în circuitul echipei naționale, iar meciul cu Turcia (26 martie, ora 19:00), se apropie cu pași repezi.

Rapid - Universitatea Craiova, echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Moruțan, Vulturar - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Briciu, D. Ciobotariu, Manea, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, Almeida, Hazrollaj, Koljic
  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Montoya, Mekvabishvili, D. Matei, Băluță, Bancu - Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Isenko, Lung, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Crețu, Muntean, Cicâldău, Barbu, Etim, Al-Hamlawi
Lotul preliminar al tricolorilor din străinătate

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

* Ioan VERMEȘAN se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

** Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Info: FRF

