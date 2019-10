Contra, pus la zid dupa victoria cu Feroe: "Ianis nu trebuia folosit acolo!" Explicatia omului care-l cunoaste foarte bine pe Hagi jr.

Ianis a fost titular cu Insulele Feroe!

Ianis Hagi a fost titular si integralist in meciul cu Insulele Feroe, castigat cu 3-0 de Romania in preliminariile EURO 2020.

Cosmin Cotra l-a folosit pe Ianis in banda, iar jucatorul legitimat la Genk nu a aratat un joc stralucit.

Gica Popescu a explicat de ce evolutia lui Ianis a avut de suferit in meciul cu Feroe.

Presedintele de la Viitorul, care il cunoaste bine pe fiul lui Hagi, sustine ca acesta nu a fost avantajat de postul pe care l-a primit de la Contra.

"Cred ca Ianis a jucat pe o pozitie care nu-i convine foarte mult, in banda, pentru ca singurul lucru pe care poate sa-l faca atunci cand are in fata doua linii de aparatori este sa arunce mingile in careu si a incercat de cateva ori.





Rezultatele nu au fost foarte bune, iar aceasta tactica, daca a fost tactica, nu a dat roade. Au jucat foarte bine, cu Stanciu, care a fost unul dintre cei doi mijlocasi centrali, dar nu il vad pe Ianis acolo", a spus Gica Popescu la DigiSport.

Ianis Hagi a purtat pentru prima data tricoul cu numarul 10 la nationala.

Pentru Romania urmeaza meciul cu Norvegia, in direct la PRO TV, marti de la 21:45.