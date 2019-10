Un Hagi cu numarul 10 la nationala dupa 18 ani! Ianis va fi "creierul" nationalei in meciul cu Feroe | FOTO

Urmarim si comentam impreuna meciul FEROE - ROMANIA din preliminariile EURO 2020 pe www.sport.ro si in direct la PRO TV!

Ianis Hagi e pregatit pentru primul sau meci la nationala cu numarul 10 pe spate. Hagi jr preia tricoul cu numarul 10 la echipa nationala de tineret la 18 ani de cand tatal sau, Gica Hagi, se retragea de la echipa nationala.

Ianis Hagi se numara printre titularii pe care Cosmin Contra ii va trimite in teren in meciul cu Insulele Feroe.

Contra a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului despre acest subiect si a tinut sa sublinieze faptul ca echipele mari nu mai dau o atat de mare importanta tricoului cu numarul 10.

"Se face prea mare tam-tam pe tema numarului 10, din punctul meu de vedere. In ziua de azi, prea putine echipe folosesc jucatori cu numarul 10 in echipele de start. Sper ca acest numar sa fie cu noroc pentru Ianis. El are talent, cred ca a facut pasi importanti in cariera. A plecat devreme in strainatate, n-a avut sanse sa joace, dar s-a intors, a jucat bine. Acum joaca bine si la Genk. A avut nevoie de o perioada de adaptare, dar acum e aproape sa se impuna in primul 11", a spus Cosmin Contra.