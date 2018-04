Contra pregateste debutul lui Ianis la nationala! Cand poate juca fiul "Regelui" primul sau meci pentru Romania

De Ziua Copilului, Ianis Hagi poate debuta la nationala.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Contra e gata sa-l cheme cu Bulgaria. Hagi a jucat primul meci pentru Romania acum 35 de ani.

Ianis Hagi poate fi surpriza lui Contra pentru urmatoarele meciuri ale nationalei. Ianis a marcat de 5 ori dupa revenirea in Romania.

"Este un jucator pe care noi il urmarim foarte atent. Ianis a revenit din Italia, a avut jocuri foarte bune", a declarat Cosmin Contra.

Ianis poate debuta pentru Romania la 19 ani. Hagi avea 18 ani cand a jucat primul meci la nationala, in 83, cu Norvegia.



"Pe 5 iunie vom juca aici in Romania, cu Finlanda si acum asteptam sa batem in cuie si celalalat meci. Se pare Bulgaria, suntem in discutii avansate", a mai precizat selectionerul.