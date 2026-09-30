Consecințele dezastrului cu Bosnia: ce riscă România după debutul catastrofal din Nations League

În 2023, cu Edward Iordănescu pe bancă, România a reușit o performanță remarcabilă pentru nivelul ei fotbalistic. Concret, am încheiat anul fără înfrângere, cu următorul bilanț: 6 victorii, 4 egaluri. Atenție: toate partidele au fost oficiale, în grupa de calificare pentru Euro 2024, pe care am câștigat-o înaintea Elveției. Chiar dacă această națională era favorita seriei noastre, am scos 4 puncte din confruntările cu ea: 2-2 în deplasare, 1-0 acasă.

La trei ani după momentul de vârf al naționalei , în istoria ei recentă, trăim acum căderea un abis a primei reprezentative. Cifrele ne pun în fața acestei realități dure.

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Acum, în 2026, cu Gheorghe Hagi pe bancă, suntem în cădere liberă. În șase meciuri, am bătut o singură echipă, Țara Galilor, într-un amical la București, în iunie: 2-1. Iată bilanțul tricolorilor din acest an, cu precizarea că o partidă – barajul pentru CM 2026 cu Turcia – a fost cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri.

Consecințele dezastrului din Nations League: suntem pe „tobogan“

Selecționerul Gheorghe Hagi, având susținerea FRF, a transformat campania din Nations League într-un experiment fotbalistic de tip „Frankenstein“. Clasamentul grupei a a 4-a din Liga B asta ne spune: după două etape, suntem ultimii, cu zero puncte și un golaveraj negativ: 3-6.

Din păcate, consecințele acestui debut de coșmar sunt multiple. Iată-le:

*În ierarhia FIFA, am abordat partidele din septembrie și octombrie de pe locul 52 în lume. Acum, după două înfrângeri succesive, am căzut pe 54 în clasamentul live, actualizat în timp real. Și ne apropiem de locul 57, cea mai proastă clasare a noastră în această ierarhie!

*Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, cea mai importantă platformă dedicată statisticilor și analizelor din fotbalul internațional, România are de acum cele mai mari șanse de a termina pe ultimul loc în grupa ei de Nations League. Naționala lui Hagi e cotată cu șanse de 67,4% la locul 4 din 4. Polonia (26,9%), Bosnia (5%) și Suedia (0,7%) se distanțează de acest loc 4, care duce direct în Liga C.

*Având în vedere prăbușirea noastră în clasamentul FIFA, ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028. Evenimentul va fi găzduit de Belfast (Irlanda) pe 6 decembrie. De acum, naționala României e cotată cu șanse de 91,4% de a fi în urna a 3-a și de doar 8,6% de a urca în urna a 2-a. Această situație nefericită înseamnă că riscăm să picăm într-o grupă dificilă în preliminariile Campionatului European. Iar asta fără a mai avea „colacul de salvare“, care ar fi fost locul de baraj asigurat prin rezultatele din Nations League.