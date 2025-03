România a jucat două meciuri, în decurs de trei zile, dar, de fapt, victoria cu San Marino (5-1) a avut anvergura unui antrenament cu publicul în tribune. Pentru că, realist vorbind, e greu să fii entuziasmat de un duel în care îți măsori forțele cu cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA.

Așadar, e lesne de înțeles de ce pentru mulți oameni partida de la Serravalle a fost una neconcludentă. Categorie în care intră și fostul internațional, Ciprian Marica (39 de ani). Deși a urmărit atât meciul cu Bosnia (0-1), cât și pe cel de aseară, cu San Marino (5-1), Marica și-a argumentat analiza de la GSP Live pe baza prestației naționalei din primul meci. Și a tras un puternic semnal de alarmă înaintea duelului cu Austria, de la Viena, programat pentru 7 iunie.

„Au fost și lucruri bune. Mă refer aici la faptul că am reușit să revenim după înfrângerea de acasă cu Bosnia, am arătat disponibilitate la efort, ambiție, dăruire. Am vrut să marcăm și am reușit să înscriem cinci goluri. Din acest punct de vedere, sunt aspecte pozitive. Totuși, jocul României nu mă convinge și aș minți dacă aș spune altceva. Nu cred că, dacă vom juca în acest mod, vom avea șanse cu Austria. Mă neliniștește faptul că mulți jucători nu sunt în cea mai bună formă“, și-a început Marica discursul.

Acesta i-a și nominalizat pe cei care au jucat sub nivelul lor obișnuit.

„Man n-a fost cel mai strălucit, Marius Marin n-a fost cel mai bun... Stanciu la fel, Drăguș iarăși... nu putem spune că a fost la nivelul lui. Burcă – OK, Mihai Popescu – OK. Bancu, la primul meci cu Bosnia... Rațiu – excelent. Dar, dacă ne uităm la echipă, putem spune că avem cel puțin cinci jucători care nu au fost la cel mai bun nivel“, a spus fostul atacant cu 72 de selecții și 25 de goluri sub tricolor.

Marica a insistat apoi că victoria cu San Marino n-ar trebui să ne păcălească, să ne facă să credem că suntem pe drumul cel bun.

„Greșim pase simple, suntem precipitați, iar de multe ori am făcut greșeli neforțate. Mi-e teamă, nu sunt convins. Chiar dacă am câștigat cu San Marino, acesta e sentimentul pe care îl am. Sunt puțin neliniștit în perspectiva meciului care urmează“, a spus Marica.