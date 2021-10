Cicâldău își prezintă versiunea despre despărțirea cu năbădăi Rădoi - națională

Mijlocașul de 24 de ani a plecat de la Universitatea Craiova și a semnat cu Galatasaray, unul dintre cele mai mari cluburi din Turcia. Transferul la echipa din Istanbul l-a făcut pe Cicâldău să prindă încredere în el, devenind unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul echipei naționale.

Cicâldău a oferit un interviu în care a vorbit despre campania de calificare a echipei naționale, dar și despre anunțul lui Mirel Rădoi, potrivit căruia va părăsi echipa națională după ultimele două partide din preliminarii, chiar înaintea barajului, unde România păstrează șanse de calificare.

”Eu cred că bucuria după victoria cu Armenia oricum nu trebuia să dureze prea mult. Pentru că deja trecem mai departe, totul pentru victorie cu Islanda acum! Noi așa am și pregătit meciurile, fiecare dintre ele ca pe o finală pentru că acum nu vorbim de dragul de-a vorbi, chiar sunt trei finale și apoi încă două, barajele, pentru calificare.

Conferința de presă a fost după ce noi ne-am despărțit de Mister, am plecat spre case. Am aflat apoi. Am verificat pentru că nu-mi venea să cred.

Păi sunt două lucruri diferite. Pe de o parte, decizia îi aparține și nu am ce să comentez despre ea, îl respect enorm pe Mirel Rădoi. Pe de altă parte, nu am cuvinte să spun cât de rău mi-ar părea să plece…

Chiar nu știu. Prefer să mă gândesc la faptul că nu va pleca. Eu am lucrat cu Mister și la naționala de tineret, am obținut performanțe foarte frumoase, am început acum un drum bun la seniori… Îmi place cum lucrează, știu ce om extraordinar este… Avem altă față ca echipă acum, jucăm și bine și au venit și rezultatele.

Ar fi mare păcat. Știi cum e? Eu trăiesc un vis la Galatasaray și am început să trăiesc și un vis la națională, avem șanse foarte mari să prindem barajul. Am arătat că ne putem apăra bine, că putem ataca bine. Sper să cotinuăm cu Mirel Rădoi visul spre calificarea la Mondial. Eu voi veni mereu cu toată inima la națională și voi da totul mereu, sper că v-ați obișnuit”, a spus Cicâldău, pentru Playsport.