Romania - Belgia, LIVE 18:30, la ProX! Cosmina Dusa, vedeta nationalei Romaniei: s-a apucat de fotbal la 17 ani si a marcat mai multe goluri decat Messi

Fetele de nationala viseaza la EURO! Belgia e ultima care ne-a lasat acasa si vine la Cluj cu vedete de la Lyon si City!

Nationala de fete debuteaza in drumul spre EURO la Cluj, contra cosmarului Belgia. Meciul este marti, de la 18:30, IN DIRECT la PRO X.

Cosmina Dusa, in varsta de 29 de ani, este una dintre vedetele nationalei feminine. Dusa s-a apucat de fotbal destul de tarziu, la 17 ani, atunci cand a plecat de acasa pentru a juca pentru Clujana. In sezonul 2009-2010 a jucat in Grecia, unde a marcat 24 de goluri, dar s-a intors rapid in tara desi salariul era unul atractiv. Grecii o plateau cu 500 de euro pe luna, la Cluj a primit 500 de...lei.

Dusa joaca acum la Konak Belediyespor, in Turcia, echipa alaturi de care a castigat titlul de 5 ori. In sezonul 2011-2012 a reusit sa marcheze 103 goluri, mai multe decat reusea Messi pentru Barcelona. Atunci cand a marcat golul 100 si-a scos tricoul, gest pe care l-ar putea repeta si pentru nationala daca marcheaza golul 20. Are doar 19 deocamdata.

Dusa a debutat pentru nationala Romaniei in 2009, tot intr-un meci impotriva Belgiei.