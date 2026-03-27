Turcia – România (1-0), care a „ucis“ visul calificării la Mondiale, parcă e un meci mai dureros astăzi decât ieri!

Explicația ține de faptul că, între timp, au trecut emoțiile pe care le-am avuut pe parcursul celor 90 de minute și, retrăind secvențele văzute pe „Beșiktaș Stadium“, ne dăm seama, tot mai mult, că n-am jucat nimic! Iar aceasta e o concluzie revoltătoare, având în vedere că am așteptat partida luni întregi.

Ioan Becali: „Lucescu? Se vedea că e un om care a suferit cu boala“

Deși acum faptul e consumat, tot mai mulți oameni insinuează că, având în vedere starea sa precară de sănătate, poate că era mai bine ca selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) să facă un pas înapoi, de când i s-au agravat problemele. În această categorie intră și Ioan Becali. În cadrul analizei sale pentru Fanatik, fostul impresar a subliniat atitudinea și comportamentul lui „Il Luce“.

„Din atitudinea lui Lucescu se vedea un om care a suferit. Cu boala. Se vedea. Nu mai era ăla. Nu a mai venit nici de pe margine. Poate la antrenament au repetat multe faze, dar în teren… Noi ne-am dus acolo ca mielul la tăiere. Ca să treci mai departe trebuie să dai gol. Mă uitam la Bîrligea, săracul, care nu știa unde îi e capul. El era singur. Ce să facă Bîrligea? Dennis Man a jucat mijlocaș defensiv, Mihăilă a jucat mijlocaș defensiv. Noi nu am avut ieri un jucător care să treacă de 6-7 milioane (n.r. – ca valoare prin prestația sa). Șansa noastră era să nu luăm gol și să mergem la prelungiri, dar la prelungiri nu mai rezistam pentru că și Man și Mihăilă și-au consumat potențialul în prima repriză“, a spus Giovanni.