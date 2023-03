Gică Hagi s-a dezlănțuit în direct la TV, pentru că fiul său, Ianis, nu a fost introdus în lista preliminară a selecționerului Edward Iordănescu pentru meciurile României de la finalul lunii martie.

Ce crede Adrian Porumboiu despre conflictul Gică Hagi - Edi Iordănescu

Fost patron la FC Vaslui, Adrian Porumboiu a vorbit despre situația tensionată dintre Gică Hagi și Edward Iordănescu și a evidențiat faptul că Ianis, fiul „Regelui”, ar fi trebuit chemat la națională pentru cele două meciuri din martie.

„Nu avea ce altceva să cheme. Sunt toți acolo. Doar acel discutat caz al lui Ianis Hagi. Trebuia chemat pentru moralul lui, pentru moralul echipei. Îi demonstrezi că echipa națională are nevoie de el.

Nu trebuie să stăm, să îl înjurăm pe Edi. Nu l-a chemat, e o greșeală de apreciere, morală, față de jucător și chiar față de lot. Sunt de partea lui Ianis, n-am treabă cu Gică Hagi. Sunt de partea lui Ianis care, într-un final, adevărata echipei naționale, care va obține rezultate, se va forma în jurul lui.

Are un talent imens, este singurul jucător pe care îl vedem, cum se spune, la televizor. Este și stângaci și dreptaci, are talent. Nu văd un alt lider. Hagi are tot dreptul să vorbească, cum are și Anghel Iordănescu tot dreptul să vorbească. Pentru părerea mea, este un talent unic. Nu văd alt jucător mai talentat”, a spus Porumboiu, potrivit Playsport.

Gheorghe Hagi, reacție vehementă la adresa lui Edward Iordănescu

„Regele” a acuzat că fiul său nu a fost luat în calcul pentru „dubla” cu Andorra și Belarus, în ciuda faptului că a revenit pe teren și a prins deja câteva minute de joc. Hagi a reamintit declarațiile făcute de selecționer în perioada în care Ianis Hagi a fost accidentat, când Edward Iordănescu spunea că mijlocașul reprezintă o piesă importantă pentru naționala de fotbal a României.

„Nu vreau ca opinia publică să fie prost informată sau să ne lăsăm duși de emoție. Sunt două lucruri importante. Primul, că Ianis, cât a fost accidentat, antrenorul echipei naționale i-a spus că e un jucător foarte important. Cel puțin, așa am citit eu”, a spus Hagi, printre altele, la Digisport.

