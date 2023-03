Adrian Sălăgeanu (39 de ani) a fost legitimat la FC Vaslui în perioada iulie 2012 - martie 2014, până când clubul a fost desființat. Înainte de aventura sa echipa patronată de Adrian Porumboiu, fundașul din Carei evoluase la Oțelul Galați, unde a bifat 352 de minute în Champions League.

Adrian Porumboiu, pus la zid de un fost jucător de la FC Vaslui: „Sunt scârbit! Tu spui că-mi dai banii, dar apoi mă înjuri?”

Sălăgeanu a vorbit despre Adrian Porumboiu și a evidențiat faptul că fostul patron i-a adus insulte la adresa soției și copiilor săi, în momentul în care a cerut plata salariilor restante.

„Dânsul vorbea multe și făcea puține. Supărarea mi-a trecut, dar mai mult sunt scârbit sau dezamăgit de atitudinea pe care dânsul a avut-o față de mine. Dacă eu joc meci de meci, tu spui că-mi dai banii, dar apoi mă înjuri? Îmi înjuri copilul și soția… ce să mai zic despre acel om? Aveam restanțe salariale.

Am mers la el și i-am spus că am nevoie de bani, că am copil, dar am fost înjurat! S-au spus mult mai multe lucruri. Probabil că așteptau să reacționez într-un fel, să fac un pas greșit, dar eu sunt un om civilizat, așa cum m-a învățat mama mea. A fost o dezamăgire, dar viața merge înainte. Am rămas cu un gust amar după acest episod”, a spus Adrian Sălăgeanu, potrivit GSP.

Echipele la care a evoluat Adrian Sălăgeanu

Fundașul din Carei a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Olimpia Satu Mare, Gloria Bistrița, CS Dacia Mioveni, Someșul Satu Mare, Oțelul Galați, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, SV Moosbach.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Oțelul Galați, 123, unde a reușit să marcheze trei goluri și să paseze decisiv în 13 situații, în aproximativ 10.000 de minute petrecute în echipamentul formației.