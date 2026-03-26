Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.

Pe un stadion plin și o atmosferă incredibilă, România este obligată să câștige pentru a se califica în finala barajului pentru Cupa Mondială, acolo unde va întâlni învingătoarea ”dublei” dintre Slovacia și Kosovo.

Pentru acest meci, fanii României au avut un număr de 3.000 bilete în sectorul rezervat oaspeților, dar fundalul sonor a fost acoperit, în mare parte, de suporterii gazdelor. Într-un moment de liniște, suporterii ”tricolori” și-au încurajat favoriții, iar apoi a urmat un cor agresiv de fluierături.

Înainte de startul partidei, suporterii Turciei au afișat și o coregrafie impresionantă, care a ilustrat naționala lor din 2002, care a ajuns în semifinalele Campioatului Mondial, dar și generația antrenată acum de Vicenzo Montella.

Echipele de start pentru Turcia - România:

Turcia (4-2-3-1) : Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan

România (4-3-3) : Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu

Pariul lui Marica direct de la Istanbul: ”Unul dintre ei doi marchează”

Ciprian Marica, fost internațional român, va fi prezent la Turcia - România, iar înainte de meci a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Marica mizează pe Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi în Turcia - România. Fostul internațional a rămas uimit și de oamenii care au venit să susțină reprezentativa lui Lucescu la Istanbul.

”(n.r. Zi scorul) Oricât cu unul mai mult decât ei. (n.r. Cine dă golul?) Mihăilă sau Ianis Hagi. Nici nu mai contează, important e să dăm un gol mai mult decât ei.

Mă bucur că sunt foarte mulți români. Asta e incredibil de frumos. Civilizați. Chiar o mândrie să ne prezentăm în maniera asta”, a spus Ciprian Marica.