BREAKING NEWS: UN CAZ POZITIV de coronavirus in delegatia Romaniei din Islanda! TOTI JUCATORII SI STAFF-ul sunt NEGATIVI! Anunt de ultima ora

Vesti bune pentru nationala inaintea meciului cu Islanda de joi, 21:45, LIVE VIDEO pe PRO TV si www.sport.ro!

Toti jucatorii si antrenorii Romaniei sunt negativi la testul COVID facut aseara pe aeroport! Dintre probele prelevate la aterizare, una a returnat rezultat pozitiv. E vorba despre un membru al delegatiei, care nu face parte insa din staff si nici nu a fost contact direct cu jucatorii!

Federatia precizeaza pe blogul Peluza Tricolora ca persoana infectata "este asimptomatica. Nu a locuit in cantonamentul de la Mogosoaia si a fost testata negativ la toate testarile anterioare deplasarii in Islanda. Va fi retestata in aceasta seara pentru a fi evitat un rezultat fals pozitiv".

Islanda - Romania se joaca joi, de la 21:45, in direct la PRO TV si pe www.sport.ro!



Playoff-ul EURO e ultima sansa pentru Romania sa mai ajunga la Campionatul European de anul viitor. In cazul unui succes cu Islanda, Romania va intalni in noiembrie, tot in deplasare, invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria.

Tweet FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!