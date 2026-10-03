Fostul mare fotbalist Zbigniew Boniek (70 de ani) a reacționat pe platforma X după finalul meciului dintre Polonia și România.

Reacția lui Boniek după Polonia - România 6-0

Boniek a scris că jocul României a fost un "dezastru total", după penalty-ul comis de Radu Drăgușin. Tricolorii au rămas în zece oameni din minutul 22, când fundașul nostru a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault comis în careu împotriva lui Robert Lewandowski.

Iată postarea completă a lui Zbigniew Boniek: "Bravo, echipă. Astăzi am avut două meciuri – unul până la penalty și unul după execuția de la punctul cu var… dupe golul din penalty, a fost un dezastru total (n.r pentru România).

Oare este un semn? Vom vedea luni (n.r contra Bosniei)", a scris fostul jucător de la Juventus și AS Roma.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor