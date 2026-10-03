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Fostul mare fotbalist Zbigniew Boniek (70 de ani) a reacționat pe platforma X după finalul meciului dintre Polonia și România.
Reacția lui Boniek după Polonia - România 6-0
Boniek a scris că jocul României a fost un "dezastru total", după penalty-ul comis de Radu Drăgușin. Tricolorii au rămas în zece oameni din minutul 22, când fundașul nostru a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault comis în careu împotriva lui Robert Lewandowski.
Iată postarea completă a lui Zbigniew Boniek: "Bravo, echipă. Astăzi am avut două meciuri – unul până la penalty și unul după execuția de la punctul cu var… dupe golul din penalty, a fost un dezastru total (n.r pentru România).
Oare este un semn? Vom vedea luni (n.r contra Bosniei)", a scris fostul jucător de la Juventus și AS Roma.
După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.
Grupa României din Liga Națiunilor
- Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia – ROMÂNIA 2-1
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia