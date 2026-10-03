„Îmi dau lacrimile când îl văd!” Lui Basarab Panduru i s-a făcut milă de Gică Hagi după Polonia - România 6-0

„Îmi dau lacrimile când îl văd!” Lui Basarab Panduru i s-a făcut milă de Gică Hagi după Polonia - România 6-0 Nationala Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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Basarab Panduru s-a arătat emoționat după Polonia - România 6-0.

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Gica HagiBasarab PanduruEchipa NationalaNations League
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Lui Basarab Panduru i s-a făcut milă de Gică Hagi după Polonia - România

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

După cele trei înfrângeri înregistrate de echipa națională, fanii se întreabă despre viitorul lui Gică Hagi pe banca tehnică. „Regele” nu are niciun succes în duelurile oficiale, iar acesta a abordat subiectul demisiei după insuccesul de la Varșovia.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru a fost empatic, acesta mărturisind că i-au dat lacrimile când a văzut cât de supărat este Gică Hagi. Cât despre meci, fostul internațional susține că faza din minutul 22, când Radu Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu, este cea care a schimbat total traiectoria scorului.

„Nu prea ai ce să zici, că sunt două momente. Ce se întâmplă până în minutul 22 când arătăm că putem să facem faţă şi chiar să facem un contraatac şi ce se întâmplă după minutul 22, când e alt meci. Nu trebuia să arătăm aşa.

Mai rămân cu imaginea lui Gică Hagi, îmi dau lacrimile când îl văd cât e de supărat, să aştepţi 25 de ani ca să vii antrenor la echipa naţională şi să vrei să faci ceva pentru echipă şi să trăieşti momentele astea, mi se pare că este ceva din cale afară.

Nu cred că s-a gândit la asta niciodată. Parcă acum aş putea să zic că e «groasă rău de tot»”, a declarat Basarab Panduru, potrivit Prima Sport.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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