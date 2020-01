Candideaza pentru postul de selectioner cu argumente politice! :)) "Sunt neconflictual. Am nevoie de o sansa!" Ce antrenor isi doreste sa preia nationala de tineret

Nationala de tineret a Romaniei are nevoie de un selectioner nou, odata cu plecarea lui Mirel Radoi.

Ciprian Panait (43 ani) a argumentat intr-un interviu pentru Telekom Sport de ce ar fi potrivit sa il inlocuiasca pe Mirel Radoi pe banca tehnica a "tricolorilor mici".

Oficialii FRF au alcatuit o lista pe care se afla nume importante din fotbal precum Adrian Mutu, Cristi Chivu sau Edi Iordanescu.

"Eu am facut performanta in Arabia Saudita, am castigat doua titluri cu U21 si, prin prisma asta, as fi indreptatit. Dar nu pot spune daca mi-as dori sau nu. Sunt oameni in conducere care pot decide. Cand mi-a fost intins un deget, de fiecare data, l-am luat si m-am dezvoltat. Si in Romania am nevoie de o sansa, oricat de mica, sa ma dezvolt.

Nu voi merge sa ma autopropun, dar cei din Federatie ma pot contacta. Ei stiu ca sunt un tip foarte serios, nu sunt conflictual, pot aduce un plus pe orice pozitie au nevoie", a declarat Ciprian Panait la Telekom Sport.