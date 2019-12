"Familia U21 inca exista. Vom fi la Euro!" Declaratii superbe ale unui jucator! Cu cine se lupta nationala de tineret pentru un loc la Campionatul European din 2021

Din articol Pascanu a vorbit si despre trecerea lui Mirel Radoi la nationala mare

Romania este pe locul 2 in grupa si spera la o noua calificare la Euro.

Alexandru Pascanu a fost om de baza la Campionatul European U21 din aceasta vara, cand Romania a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa de Germania.

Pascanu spune ca familia U21 inca exista si jucatorii de abia asteapta sa se reintalneasca si sa faca o noua figura frumoasa:

"Experienta din vara aceasta ne motiveaza si in aceasta campanie! Am vazut cum este si ne dorim enorm sa ajungem din nou acolo. Avem o sansa mare. Atunci cand iti doresti ceva si muncesti pentru a obtine, nu poti sa nu te bucuri la final. Familia U21 exista in continuare. Abia asteptam sa ne revedem. Suntem foarte uniti, suntem prieteni. Stiu ca este un cliseu in fotbal, dar credeti-ma ca la noi chiar se aplica: forta grupului ne da o putere extraordinara. Venim cu inima deschisa la lot, e ca o reintalnire intre prieteni, jucatori, staff si suporteri, la meciuri", a spus Pascanu pentru FRF.

Romania este pe locul 2 intr-o grupa cu Danemarca, Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord si Malta. Liderul grupei este Danemarca, fiind si singura echipa care a reusit sa invinga Romania, cu 2-1. Danemarca are 15 puncte, in timp ce tricolorii au 10 puncte. Pe locul trei sunt cei din Finlanda, care au 7 puncte.

"Este foarte echilibrata, sunt patru echipe care spera sa termine pe primele doua locuri. Ucraina pare iesita din cartile calificari, dar veti vedea ca va pune probleme mari in continuare. Danemarca pare favorita la primul loc, insa cred ca vom recupera pe teren propriu punctele pierdute in deplasare. E greu, dar nu imposibil. Iar Finlanda si Irlanda de Nord sunt formatii capabile sa produca surprize. Dupa multi ani cred ca putem spune si noi cu mandrie ca suntem Romania si trebuie sa o facem! Am aratat ca meritam sa fim acolo, am invins Croatia si Anglia, am remizat cu Franta si am pierdut in a doua repriza cu Germania. In vara lui 2021 vom fi in Ungaria si Slovenia, veti vedea!", a spus Pascanu.

Romania mai are de jucat cu Danemarca acasa, in deplasare la Finlanda, Malta si Ucraina, iar apoi ultimul meci va fi acasa cu Malta.

Partida cu Danemarca va fi urmatoarea, pe 31 martie 2020 si tricolorii vor o revansa dupa infrangerea cu 2-1 din tur.

Pascanu a vorbit si despre trecerea lui Mirel Radoi la nationala mare

"Il felicit si ii urez succes! Trebuie sa avem incredere in el, este un antrenor extraordinar si cred ca poate califica Romania la EURO 2020. Pentru mine a fost o placere sa lucrez cu dansul, m-a invatat multe, mai ales ca joc pe acelasi post pe care a evoluat si dumnealui. Imi doresc sa ne calificam din nou la EURO pentru ca va fi si meritul dansului daca reusim. Stiu cat a muncit cu noi si ar fi pacat sa nu aiba aceasta satisfactie, aceea de a ne vedea din nou la un turneu final", a mai spus jucatorul.