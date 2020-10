BREAKING NEWS | "Hagi s-a oferit pe TAVA la nationala! E gata sa fie antrenorul Romaniei!" Anunt de ultima ora

Ion Craciunescu, apropiat al fotbalistilor din Generatia de Aur, spune ca Hagi e gata sa preia nationala in cazul in care FRF i-o propune!

Craciunescu crede ca discursul lui Hagi de dupa infrangerea cu Norvegia e o indicatie clara a faptului ca vrea sa revina antrenor al nationalei dupa 19 ani! Craciunescu a dezvaluit apoi ca are informatii din surse 'apropiate' lui Hagi conform carora 'Regele' ar fi vrut sa vina pe banca Romaniei inca dinainte de numirea lui Radoi.

"A facut o academie din banii lui. Iti ofera pe tava disponibiltiatea, de ce-i intorci spatele lui Hagi? Vine si spune clar, numai n-a zis cuvintele alea. Daca vrei sa dau pe surse... dau! Asa, poate sa ma certe Hagi, poate sa ma certe oricine... Ar fi vrut sa vina la nationala, dar n-a fost chemat!

Noi ne vaitam de resurse, iar un om spune ca le avem. Pe cine sperie Hagi? Vad ca noi indepartam niste oameni! Sa mai dau un exemplu: Lupescu! Ar putea sa ajute foarte mult fotbalul romanesc. Are o problema mare, a candidat la FRF.

Toti cei care l-au sustinut au acum probleme: nu se pot apropia de Federatie. Daca ai oameni valorosi, sa fie asta un criteriu, ca n-au fost in barca aia in care trebuiau sa fie? Hagi are o gasca periculoasa rau, nu? El cu Popescu, asta e gasca lui!", a spus Craciunescu la Digisport.