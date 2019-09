Imagini absolut FABULOASE in Turcia! Peste 25.000 de fani au mers la aeroport pentru transferul URIAS anuntat in acest weekend! VIDEO

Galatasaray a reusit o lovitura importanta in aceasta vara in ultimele zile de mercato - l-a adus pe Radamel Falcao de la AS Monaco, atacantul columbian semnand un contract pe 3 ani! In locul sau, Monaco l-a adus pe atacantul de la Leipzig, Jean-Kevin Augustin. De asemenea, Monaco i-a mai adus in aceasta vara pe Slimani si Ben Yedder in atac.

Vestea venirii lui Radamel Falcao i-a incantat pe fanii celor de la Galatasaray. Nu mai putin de 25.000 de oameni l-au asteptat la aeroport pe "El Tigre".

Over 25,000 Galatasaray fans are currently waiting outside the Istanbul airport for Falcao to land

More and more fans keep arriving... still a while left for Falcao to arrive... this is going to be absolutely mental pic.twitter.com/3Ek4dAIePe