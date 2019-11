Andone, VOCEA Galatei inainte de meciul cu Real Madrid! "Daca intram cu gandul asta, pierdem" Cum isi motiveaza romanul colegii

Florin Andone a avut evolutii incantatoare in ultima perioada.

Galatasaray, echipa la care e legitimat atacantul roman, intalneste Real Madrid pe Santiago Bernabeu, in aceasta seara, de la ora 22:00.

Florin Andone a devenit unul dintre jucatorii de baza ai turcilor si a vorbit despre meciul greu pe care Galata il va avea cu echipa antrenata de Zinedine Zidane.

"Trebuie sa o respecti pe Real Madrid, pentru ca oricine ajunge aici este de clasa mondiala. Se spune ca dupa plecarea lui Cristiano au pierdut din forta ofensiva, dar continua sa marcheze si sa castige, deoarece au alti atacanti buni.

E dificil sa stii cum castigi contra acestei echipe. Realul nu inceteaza sa mai fie Real, una dintre cele mai bune formatii din lume. Ramane un adversar de temut si de respectat si trebuie sa jucam acest meci ca si cum ar fi ultimul din Liga Campionilor", a spus Andone.

Andone: "Trebuie sa iesim pe teren optimisti!"

Florin Andone le-a transmis un mesaj clar colegilor sai. Romanul stie ca cheia victoriei in fata Realului este optimismult. Cei de la Galata nu trebuie sa plece cu gandul la egal.

"Vom juca pe unul dintre cele mai dificile terenuri din lume. Trebuie sa iesim pe teren optimisti, deoarece daca vom intra cu gandul sa facem egal, vom pierde. Avem incredere ca putem scoate un rezultat bun. Trebuie sa dam maximum din primul pana in ultimul minut.

In tur am avut senzatia ca putem marca dupa ocaziile numeroase pe care le-am avut la inceputul meciului, iar daca am fi inscris rezultatul ar fi fost altul. Am simtit ca putem face mai mult contra lor si sa obtinem mai mult", a spus Andone.

CLASAMENT GRUPA A

1. PSG - 9 puncte

2. Real Madrid - 4 puncte

3. Brugge - 2 puncte

4. Galatasaray - 1 punct