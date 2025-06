Finalul meciului. Ai noștri se aruncă epuizați pe gazon. Deși România a pierdut destul de clar în fața Olandei, publicul de pe stadion aplaudă o echipă bravă, care a alergat impresionant, din primul până în ultimul minut. Greu să le faci față soldaților universali olandezi, crescuți într-un sistem care produce zeci de jucători tineri an de an. Noi am explorat până și America pentru a-i găsi pe cei mai buni juniori ai generației 2006.



Dar sunt multe aspecte pozitive în aventura naționalei mici la acest Campionat European. În afară de implicare și de ambiție, putem remarca spiritul de echipă, faptul că nu i-am văzut pe ai noștri să-și reproșeze ceva pe parcursul meciurilor, sportivitatea, faptul că nu s-au tăvălit pe jos la orice contact, așa cum se întâmplă în campionatul românesc, declarațiile smart și de bun simț de la finalul jocurilor, relația pe care au legat-o cu publicul – băieții nu au fost fluierați la niciuna dintre cele două înfrângeri, ba din contră, au fost aplaudați!



Fotbal dezinvolt, curajos, modern



E un alt fotbal pe care îi propun puștanii de 19 ani, mai dezinvolt, mai curajos, mai pe bătaie. Încercăm și noi să construim, câștigăm mai multe dueluri (13-11 pentru noi la dueluri aeriene), recuperăm mingi (9-5 pentru noi la mingi interceptate), tragem la poartă (a fost 18-20 la șuturi cu olandezii, 6-10 pe poartă), mai și driblăm (9 reușite din 24 încercate, față de 13 din 26 ale olandezilor).



E un fotbal mai plăcut ochiului, mai războinic și mai modern, chiar cu riscul unor greșeli, pe care ai noștri le-au făcut și cu Spania, și cu Olanda. Dar zic că așa învățăm, așa ne dezvoltăm, ca joc și ca personalitate.



E o generație nouă, cu o concepție nouă, susținută de un public tânăr, care vrea performanță, dar care înțelege că nu suntem la nivelul Spaniei și Olandei și că, momentan, nu se poate mai mult.



Dacă vrem să ajungem cu naționala de seniori la Campionatul Mondial, și mă refer la cel din 2030, trebuie ca acești băieți să primească încredere, să nu fie uitați pe băncile de rezerve la echipele de club, dar aici nu mai depinde de noi, cei din tribune, și poate nici de ei, cei din teren, ci de o viziune învechită a conducătorilor de la noi, care trebuie să-și dea un refresh.



De la Fălcușan, la David Matei și Vermeșan



Eu am încredere în acesată generație, deja i-am învățat după nume și după figură.

Simon, bun la reflex și la respingeri, deși nu are un bun joc de picior.

Fălcușan, căpitanul, calm și anticipativ, îmi aduce aminte de Costică Ștefănescu.

Marincău, un Bumbescu mai rafinat și care știe să plece cu mingea la picior spre careul advers, poate un Gică Popescu în devenire.

Călugăr și Cercel în benzi, David Matei la mijloc, foarte tehnic, un decar care mai are nevoie de forță și de curaj.

Szimionaș, bun la recuperare și având o capacitate de efort impresionantă.

Guțea, care poate destabiliza orice apărare, un bun control al mingii și tupeul de a trage la poartă, pe care îl au mai mulți dintre coechipierii lui.

Vermeșan, un vârf precum Cămătaru, protejează excelent mingea, se bate pentru orice balon din zona lui, are nevoie de pasa decisivă de la colegii de la mijloc.

David Barbu, foarte bun și foarte tehnic, un marcator care ar trebui folosit mai mult la Craiova, mai ales că s-a făcut loc în atac prin plecarea lui Mitriță.

Și mai sunt. Băsceanu, de exemplu, care sigur poate mai mult decât a arătat la acest European. Kodor, și el un atacnt puternic și luptător.



Putem juca și noi fotbal



Per ansamblu, o echipă. O națională care ne-a readus aminte că putem juca și noi fotbal, cum vrea și Mircea Lucescu, de altfel. Poate selecționerul primei reprezentative, oricare va fi el, va avea ochi și pentru acești băieți.



Am fost la meciul cu Olanda și nu am regretat. În ciuda eșecului, am văzut o națională care a echilibrat jocul în primele 35 de minute, deși diferența de valoare în favoarea olandezilor era evidentă, și care a reușit chiar, în repriza a doua, să împingă mult în spate o mașină de fotbal, să-și creeze ocazii și să ne determine la final să o aplaudăm din toată inima.



Bravo, băieți! Suntem mândri de voi! Țineți-o tot așa și vom reuși împreună!