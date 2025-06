Pederzoli a fost oficial al Parmei în perioada 2021 – 2025 și a avut șansa să îi vadă de aproape la treabă pe Dennis Man și pe Valentin Mihăilă.

Italienii au reacționat după ce au aflat că Pederzoli îl vrea pe Dennis Man la Rapid

După ce Pederzoli a fost instalat la Rapid, jurnaliștii din Parma au speculat că acesta vrea să îi aducă în apoi în fotbalul românesc pe Dennis Man și pe Valentin Mihăilă, variantă greu de crezut, având în vedere pretențiile financiare ale celor doi internaționali români, dar și faptul că ambii își doresc să își continue cariera în străinătate.

Această ipoteză a fost abordată și de TuttoMercatoWeb, care, însă, a descris presupusul plan al lui Pederzoli drept ”nebunesc”.

”Ideea nebunească a lui Pederzoli pentru Rapid: vrea să îl aducă pe Dennis Man de la Parma”, au titrat italienii.

”La finalul sezonului 2024/25, Mauro Pederzoli și-a luat rămas-bun de la Parma și a acceptat oferta celor de la Rapid. Acum ar plănui o mutare spectaculoasă pentru echipa din România: revenirea în țară a starului Dennis Man. Pederzoli ar avea intenția clară de a trece de la idee la fapte. Deocamdată, oficialul nu a vorbit direct cu Man, dar a primit mesaje de la jucător.

Pederzoli, care a ajuns recent la Rapid după o perioadă lungă petrecută la Parma, unde a lucrat ca scouter și apoi ca director sportiv, se află în prezent în Slovenia, unde Rapid își desfășoară cantonamentul. El a declarat că Rapid va fi activ pe piața de transferuri, dar a subliniat că este important să se ia decizii bine gândite și nu trebuie să se grăbească în privința achizițiilor. Cert este că una dintre ideile care prind contur este această posibilitate nebunească de a-l readuce pe Dennis Man în România”, au continuat italienii.

Mauro Pederzoli: ”Am primit mesaje de la Man și Mihăilă!”

Într-un interviu pentru Rapid TV, directorul sportiv a fost întrebat dacă a vorbit cu cei doi înainte de a semna cu giuleștenii, iar Pederzoli a recunoscut că a ținut legătura atât cu Dennis Man, cât și cu Valentin Mihăilă.

"Cu Man nu am avut ocazia să vorbesc, dar cu Mihăilă am vorbit. Am primit mesaje de la ambii și erau foarte, foarte fericiți

Cu domnul Lucescu și domnul Petrescu nu am vorbit, dar sigur va exista o șansă să mă întâlnesc cu domnul Lucescu la revenirea în România și să discutăm toate chestiunile relevante", a spus Pederzoli.