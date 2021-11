Bratu, de partea lui Stoichiță în controversele despre schimbări: ”Niciodată nu a insinuat vreun jucător”

Mihai Stoichiță, directorul general al FRF, este acuzat, de tot mai multe persoane din fotbal, că este un ”Gigi Becali” al loturilor naționale. Multe voci îl acuză pe acesta că decide, din tribună, schimbările și evoluția meciului.

Printre ei, și Helmut Duckadam, care a anunțat că și la naționala U21, condusă de Florin Bratu, s-au făcut schimbări din tribună. Selecționerul naționalei de tineret nu este, însă, de acord, cu părerea ”eroului de la Sevilla”.

"N-am înțeles exact. Am văzut știrea, dar s-a pronunțat că la loturile de juniori, dar la Florin nu știe. O să mă întâlnesc cu dânsul pe aici, prin emisiuni și o să lămurim acest lucru pentru că nu vreau să rămână cu astfel de impresii.

Vă spun sincer că este ideea asta despre Mihai Stoichiță, însă niciodată nu a făcut sau nu a insinuat vreun jucător. Are atât de multă experiență încât are încredere în cei pe care i-a angajat și nu s-a pus problema. Vă spun sincer, am auzit și la celelalte loturi. Astea știi cum sunt, 's-ar auzi'...

De regulă, vin astfel de răutăți din partea celor ca nu joacă, care nu sunt convocați, dar ei nu se uită că forma lor sportivă poate nu e una bună. E normal, sunt multe bârfe asupra echipei naționale, dar de asta nu trebuie să-l bănuim pe Mihai Stoichiță", a spus Florin Bratu, la Digisport.