Cearta dintre Peluza Nord și Peluza Sud continuă: ”Nu aveți cum să interziceți prezența unui stelist acolo unde a crescut”

Construit din bani publici, stadionul Ghencea nu i-a găzduit până acum pe cei de la FCSB, asta deși, din punct de vedere legal, au tot dreptul să evolueze, atât timp cât achită taxele de închiriere în ”Templul Fotbalului Românesc”.

După ce Gigi Becali a anunțat că este dispus să cedeze societatea FCSB, fără jucători, în schimbul a zece milioane de euro, fanii echipei din Liga 1 încearcă să readucă echipa și pe stadionul pe care a scris istorie.

Deși au fost anunțați că vor putea juca în Ghencea ”doar peste cadavrele” celor din Peluza Sud, susținătoare a CSA Steaua, Mustață și aliații săi au emis un comunicat prin care anunță că Ghencea va fi deschisă tuturor.

"Stadionul Steaua este locul unde am copilărit, unde am crescut, unde am plâns, unde am râs, unde ne-am bucurat ani la rând. Este locul unde s-au legat prietenii ce țin de ani de zile, dar și rivalități istorice, este cu adevărat templul fotbalului românesc.

Stadionul Steaua reprezintă casa tuturor steliștilor adevărați de pretutindeni. Din păcate în urma conflictului cu CSA care ține de câțiva ani și care ne-a împărțit în mai multe tabere, apar de la o zi la alta fel și fel de personaje care cred că au o oarecare exclusivitate asupra stadionului Steaua. Vă anunțăm că așa ceva nu există și că nimeni, vreodată, nu are cum să interzică prezența oricărui stelist în locurile în care a crescut!", este mesajul fanilor FCSB.