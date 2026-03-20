Bogdan Stelea, fostul portar al Generației de Aur, s-a pronunțat după ce a văzut lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu. De pe listă lipsește Ștefan Târnovanu, care a trecut, de ceva vreme, pe banca de rezerve la FCSB.

Bogdan Stelea: ”Mihai Popa nu știu dacă trebuia să fie la națională”

Al treilea portar convocat de Mircea Lucescu este Mihai Popa (25 de ani). Ceilalți doi sunt Ionuț Radu (28 de ani) și Marian Aioani (26 de ani), iar cel mai probabil goalkeeper-ul de la Celta Vigo va apăra poarta României la Istanbul.

Fostul mare internațional crede că Mihai Popa putea fi cu ușurință înlocuit la lotul național, chiar dacă este titular incontestabil la CFR Cluj.

”Popa e un portar bun, dar nu știu dacă trebuie să ajungă la echipa națională. Mai sunt și altii. Târnovanu ar trebui să fie”, a spus Stelea, la Digi Sport.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.

Lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).