„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

În partida precedentă, împotriva Bosniei, Gică Hagi nu a mizat pe cei mai bine cotați jucători ai României: Dennis Man, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin sau Ianis Hagi nu au prins nici măcar lotul.

Majoritatea sunt pe placul lui Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care îl sfătuiește pe selecționer să ignore criticile.

Dumitru Dragomir: ”Ei sunt fotbaliști. Gică, nu te lua după critici”

„Fotbaliști sunt Man, fundașul dreapta, Rațiu, Coubiș, Drăgușin. Eu l-aș pune și pe Bancu aici. Nu avem la mijloc deocamdată. Eu spun să nu renunțe la fiu-su. Gică, nu te lua după critici. La fotbal toți suntem specialiști. Nu slab, a jucat în nota echipe.

E o dezamăgire pentru mine portarul, Radu. Nu are moral de competiție mare. Moralul de competiție înaltă se face de la 4-5 ani, pleci cu ei în străinătate, e foarte greu. Asta îi lipsește echipei. Nu au curaj, nu driblează unul. Nu putem fugi, nu putem să facem o preluare, să dăm o lovitură cu capul?

Ce să zică, bă, Hagi? Eu l-am studiat pe Hagi. Hagi este un meseriaș. Nu are discurs de competiție înaltă. Are discurs mediocru. Nu știe să se exprime, nu știe să fie coardă, să aibă șmecherie. Să-l ia pe Cornel Dinu, de exemplu”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Daniel Pancu vrea la echipa națională

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Daniel Pancu a mărturisit că și-ar dori ca la un moment dat, peste câțiva ani, să ajungă pe banca echipei naționale.

”Te vezi la echipa națională în postura de selecționer?”, a fost întrebat antrenorul lui Rapid.

Pancu a recunoscut că este una dintre cele mai mari dorințe ale sale să fie selecționerul primei reprezentative. De asemenea, Pancu a mărturisit că și-ar dori să antreneze Beșiktaș, club la care a scris istorie.

”Da, e un vis de-ale mele, e un vis de-ale mele! Echipa națională și la Beșiktaș, am spus de mai multe ori. La Rapid sunt deja a doua oară și sper să obțin ceva. Îmi doresc foarte mult să obțin ceva important cu Rapid. Dacă nu obțin acum, îmi mai vine rândul peste 10-15 ani, o să fiu bătrân. Trebuie acum, cât suntem tineri”, a spus Daniel Pancu.