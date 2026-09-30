„Ştiţi că nu-mi place să pun în evidenţă performanţele individuale, dar uneori este imposibil să nu o fac. Trebuie să subliniez munca lui Lamine, atât la nivel colectiv, cât şi individual. Este un jucător foarte generos, care îşi pune tot talentul, tot geniul său, acel fotbal spectaculos de care dispune, în slujba echipei”, a declarat De la Fuente în cadrul conferinţei de presă.

„Este cu adevărat un noroc să avem un jucător ca el. O repet mereu”, a adăugat el.

Luis de la Fuente: ”Fotbalul spaniol ar fi meritat mai mult de un Balon de Aur”

Întrebat despre şansele tânărului talent de la Barcelona de a câştiga Balonul de Aur, selecţionerul spaniol, mereu foarte naţionalist, a considerat că fotbalul îi datorează Spaniei „mai mult decât unul”, făcând referire la Xavi şi Andrés Iniesta.

„Cred că ar trebui să se acorde mult mai multă recunoaştere tuturor fotbaliştilor spanioli. Am subliniat şi ieri că, în istoria Balonului de Aur, fotbalul spaniol ar fi meritat mai mult de unul. Nu am ştiut să ne punem în valoare produsul nostru, priceperea noastră. Aşadar, ar fi timpul să o facem, pentru că aceştia sunt cu adevărat cei mai buni jucători din lume”, a afirmat el, scrie News.ro.

„Îi avem pe Fabian, Lamine, Rodri, Cucurella, dar şi pe Ferran, fără a uita de portarii care sunt, de asemenea, nominalizaţi la Balonul de Aur.

Este timpul să ne recunoaştem şi să ne punem în valoare fotbaliştii. Pentru că, de fapt, ei au tot ce le trebuie pentru a fi nominalizaţi şi pentru a câştiga Balonul de Aur”, a explicat De la Fuente.

Referindu-se la impresionanta serie de invincibilitate în curs, ajunsă la 40 de meciuri, antrenorul spaniol a asigurat că echipa sa, campioană mondială şi europeană în exerciţiu, nu şi-a atins încă „potenţialul maxim” şi că, inevitabil, va ajunge să „primească o palmă” pentru a reveni cu picioarele pe pământ.