Cele două reprezentative și-au dat întâlnire luni seară, de la 21:45, în a patra etapă din UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, Suedia s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Viktor Gyokeres din minutul 13.

Basarab Panduru, după seria neagră a României în Nations League: ”Călcat în picioare orice antrenor!”

Basarab Panduru, fost internațional român, a susținut după ultimul meci al României din această acțiune Nations League că orice antrenor care ar fi fost în locul lui Gheorghe Hagi la prima reprezentativă ar fi fost crucificat.

”Era călcat în picioare orice antrenor (n.r. - dacă avea aceste rezultate). Nu cred că pleacă Hagi, nu cred că își dă demisia. Are parte de încredere.

De adversar o singură concluzie poți să tragi: atunci când accelerează îți dă gol. Ăștia trei (n.r. - Suedia, Bosnia, Polonia), când accelerează îți dau gol. Nu ai ce să zici...

Trebuie să vedem ce facem noi. Adversarul ne pasează de câteva ori și se oprește în poartă. Eu asta aș vrea... să știe ce trebuie să facă pentru noi Hagi”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.