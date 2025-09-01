A fost o atmosferă de sărbătoare la Centrul Național de Fotbal. După ce duminică la antrenament au fost prezenți doar șase jucători, selecționerul Mircea Lucescu s-a putut bucura luni de un lot aproape complet. Acest lucru a permis federației să organizeze o a doua zi cu porțile deschise, spre bucuria sutelor de suporteri veniți cu mic, cu mare.

Jucătorii lui Mircea Lucescu au fost asaltați pentru poze și autografe înaintea amicalului cu Canada și a meciului crucial din Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Florinel Coman a revenit cu assist la Al-Gharafa după patru luni de pauză

Amintiri pentru o viață



Cei mai fericiți au fost copiii, care și-au încheiat vacanța cu amintiri de neuitat. Un puști a venit chiar și cu mâna în ghips, hotărât să păstreze amintire pansamentul semnat de favoriți. Întrebat ce va face cu ghipsul după ce îl va da jos, răspunsul a venit prompt: "Îl păstrez? Da!".



Marele absent al acțiunii a fost Daniel Bîrligea, accidentat la Cluj. Absența sa a fost regretată atât de colegi, cât și de fani. "Sperăm să revină repede, un jucător foarte valoros, de care aveam nevoie", a transmis Florin Tănase. Un tată prezent la eveniment a completat: "Favoritul familiei? Bîrligea... care lipsește azi. Cred că reușea să dea multe goluri, să mergem la Mondial".



Nici Louis Munteanu nu a trecut neobservat, un fan dinamovist strigându-i în glumă: "Să vină la Dinamo, nu la FCSB!".



Atmosfera a fost atât de relaxată, încât Mircea Lucescu a fost nevoit să înceapă antrenamentul deși pe teren se mai aflau câțiva suporteri întârziați în goana după un autografe.



România se pregătește pentru amicalul cu Canada, de pe 5 septembrie, dar mai ales pentru duelul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, programat pe 9 septembrie. "Tricolorii" sunt pe locul 3 în grupă, după Bosnia-Herțegovina și Austria.



Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a setat un obiectiv clar pentru deplasarea de la Nicosia. "Singurul obiectiv e să câștigăm în Cipru. Câștigând în Cipru, vom avea capacitatea să câștigăm și în octombrie cu Austria, acasă", a punctat șeful FRF.

