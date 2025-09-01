Jucătorii lui Mircea Lucescu au fost asaltați pentru poze și autografe înaintea amicalului cu Canada și a meciului crucial din Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.
A fost o atmosferă de sărbătoare la Centrul Național de Fotbal. După ce duminică la antrenament au fost prezenți doar șase jucători, selecționerul Mircea Lucescu s-a putut bucura luni de un lot aproape complet. Acest lucru a permis federației să organizeze o a doua zi cu porțile deschise, spre bucuria sutelor de suporteri veniți cu mic, cu mare.
Amintiri pentru o viață
Cei mai fericiți au fost copiii, care și-au încheiat vacanța cu amintiri de neuitat. Un puști a venit chiar și cu mâna în ghips, hotărât să păstreze amintire pansamentul semnat de favoriți. Întrebat ce va face cu ghipsul după ce îl va da jos, răspunsul a venit prompt: "Îl păstrez? Da!".
Marele absent al acțiunii a fost Daniel Bîrligea, accidentat la Cluj. Absența sa a fost regretată atât de colegi, cât și de fani. "Sperăm să revină repede, un jucător foarte valoros, de care aveam nevoie", a transmis Florin Tănase. Un tată prezent la eveniment a completat: "Favoritul familiei? Bîrligea... care lipsește azi. Cred că reușea să dea multe goluri, să mergem la Mondial".
Nici Louis Munteanu nu a trecut neobservat, un fan dinamovist strigându-i în glumă: "Să vină la Dinamo, nu la FCSB!".
Atmosfera a fost atât de relaxată, încât Mircea Lucescu a fost nevoit să înceapă antrenamentul deși pe teren se mai aflau câțiva suporteri întârziați în goana după un autografe.
România se pregătește pentru amicalul cu Canada, de pe 5 septembrie, dar mai ales pentru duelul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, programat pe 9 septembrie. "Tricolorii" sunt pe locul 3 în grupă, după Bosnia-Herțegovina și Austria.
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a setat un obiectiv clar pentru deplasarea de la Nicosia. "Singurul obiectiv e să câștigăm în Cipru. Câștigând în Cipru, vom avea capacitatea să câștigăm și în octombrie cu Austria, acasă", a punctat șeful FRF.