Tenisul feminin românesc a avut doar trei jucătoare pe tabloul principal al probei individuale a Openului American, ediția 2025, dar Sorana Cîrstea - cu o victorie și un meci pierdut greu în fața Karolinei Muchova, în turul secund - și Jaqueline Cristian - calificată în premieră în turul al treilea, la Flushing Meadows - au adus câteva motive de speranță pentru edițiile următoare.

Același lucru l-a făcut Gabriela Ruse în proba de dublu. Jucătoarea din București a răzbunat eliminarea în runda inaugurală din turneul de simplu cu o accedere, alături de Marta Kostyuk, în optimile de finală ale competiției de dublu feminin.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, ajunse în optimile US Open 2025

Echipa româno-ucraineană nu a pierdut set în primele două confruntări derulate la New York în acest an. În faza șaisprezecimilor, Ruse și Kostyuk le-au eliminat pe Laura Siegemund și Beatriz Haddad Maia, scor 6-3, 6-2.

Pentru un loc în faza ultimelor opt echipe rămase în turneu, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk vor avea de trecut un test mai dificil; dincolo de fileu vor fi Elise Mertens și Veronika Kudermetova, într-un meci programat luni, 1 septembrie, după 22:30.

