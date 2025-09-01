GALERIE FOTO Cea mai mare performanță a României la US Open 2025: ce a reușit Gabriela Ruse

Cea mai mare performanță a Rom&acirc;niei la US Open 2025: ce a reușit Gabriela Ruse Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse a adus un plus de imagine tenisului feminin românesc, pe hardul de la New York.

TAGS:
Gabriela RuseUS Open 2025Tenis WTA
Din articol

Tenisul feminin românesc a avut doar trei jucătoare pe tabloul principal al probei individuale a Openului American, ediția 2025, dar Sorana Cîrstea - cu o victorie și un meci pierdut greu în fața Karolinei Muchova, în turul secund - și Jaqueline Cristian - calificată în premieră în turul al treilea, la Flushing Meadows - au adus câteva motive de speranță pentru edițiile următoare.

Același lucru l-a făcut Gabriela Ruse în proba de dublu. Jucătoarea din București a răzbunat eliminarea în runda inaugurală din turneul de simplu cu o accedere, alături de Marta Kostyuk, în optimile de finală ale competiției de dublu feminin.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, ajunse în optimile US Open 2025

Echipa româno-ucraineană nu a pierdut set în primele două confruntări derulate la New York în acest an. În faza șaisprezecimilor, Ruse și Kostyuk le-au eliminat pe Laura Siegemund și Beatriz Haddad Maia, scor 6-3, 6-2.

Pentru un loc în faza ultimelor opt echipe rămase în turneu, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk vor avea de trecut un test mai dificil; dincolo de fileu vor fi Elise Mertens și Veronika Kudermetova, într-un meci programat luni, 1 septembrie, după 22:30.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse strigat privire
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse a mai jucat un sfert de finală în Openul American, alături de Monica Niculescu

În urmă cu patru ani, Gabriela Ruse și Monica Niculescu reușeau să pătrundă în sferturile probei de dublu a Openului American.

Ruse și Niculescu pierdeau atunci în trei seturi, în fața echipei Guarachi / Krawczyk, 6-7, 6-2, 6-3.

Cea mai bună performanță atinsă de Gabriela Ruse și Marta Kostyuk în turneele de mare șlem este faza semifinalelor, în care s-au calificat de două ori: la Melbourne, în 2023, respectiv la Paris, anul trecut.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
FT: Avionul &icirc;n care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
ULTIMELE STIRI
Reghecampf a pus piciorul &icirc;n prag: anunțul clubului după ce rom&acirc;nul s-a enervat
Reghecampf a pus piciorul în prag: anunțul clubului după ce românul s-a enervat
Steven Gerrard a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal
Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal
&Icirc;ncă o &bdquo;bombiță&ldquo; la Dinamo! Fotbalistul renegat de Becali poate deveni &bdquo;c&acirc;ine&ldquo;
Încă o „bombiță“ la Dinamo! Fotbalistul renegat de Becali poate deveni „câine“
Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: &rdquo;Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată&rdquo;
Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: ”Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată”
Olăroiu, &icirc;nc&acirc;ntat: &bdquo;Excepțional!&ldquo;. Rom&acirc;nul, &icirc;n fața unei performanțe istorice
Olăroiu, încântat: „Excepțional!“. Românul, în fața unei performanțe istorice
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali &icirc;l dă afară după CFR - FCSB: Am vorbit cu MM. N-are rost să răm&acirc;nă &icirc;n lot

Gigi Becali îl dă afară după CFR - FCSB: "Am vorbit cu MM. N-are rost să rămână în lot"

După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato

După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster &icirc;n Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost Iron Mike și a văzut roșu

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster în Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost "Iron Mike" și a văzut roșu

FCU Craiova a debutat &icirc;n Liga 3 cu &bdquo;noul Haaland&rdquo; pe teren și Blănuță titular

FCU Craiova a debutat în Liga 3 cu „noul Haaland” pe teren și Blănuță titular

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: &Icirc;n seara asta a fost prea mult!

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: "În seara asta a fost prea mult!"

Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: &rdquo;E inutil! Nu se potrivește acolo&rdquo;

Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: ”E inutil! Nu se potrivește acolo”

CITESTE SI
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. C&acirc;t plătesc &icirc;n plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

stirileprotv Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!