Patronul celor de la FCSB crede că fostul său antrenor ar trebui să demisioneze după parcursul României din meciurile cu Muntenegru, Finlanda și Bosnia.

Gigi Becali: ”Bă, pleacă acasă! Asta e bărbăție, îți zice Gigi Becali!”

„Voiam să nu mai vorbesc, dar ar trebui să nu mă mai uit la televizor, că altfel... Bun, e ziua lui, la mulți ani Edi, dar atunci când spui că ți-ai sumat răspunderea cu bărbăție.



Bă, pleacă acasă. Asta e bărbăție, îți zice Gigi Becali. Ai distrus tot, măcar nu mai zici. Domne, am încercat, cutare, îmi asum responsabilitatea cu bărbăție. Unde e bărbăția, mă, a pierdut-o cineva și ai găsit-o tu? Bărbație a fost la Mirel Rădoi, a plecat și gata.

Nu pot să spui nici de Rădoi, dacă l-a adus pe Sali. Oamenii care fac niște greșeli aiurite... Dar Mirel a avut bărbăție. A greșit, și-a dat seama, imediat a schimbat. Ăsta merge din greșeală în greșeală. Bine, mă, nu-l bagi pe Tavi Popescu, că am eu interes, dar echipa națională fără Tănase și Olaru nu are voie să înceapă. Eu știu că am mâncat bătaie cu 3-0 de la Muntenegru. Dacă ai bărbăție, pleacă acasă”, a spus Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

În primele 6 meciuri pe banca tehnică a naționalei, Edi Iordănescu a bifat 4 înfrângeri, 0-1 cu Grecia, 0-2 și 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, un rezultat de egalitate, 2-2 cu Israel, și o singură victorie, 1-0 cu Finlanda.

România, ultimul loc în Liga Națiunilor:

1. Bosnia - 8p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 4p

4. România - 3p

În grupă se vor mai disputa alte două runde, în septembrie, când România va întâlni Finlanda, în deplasare și Bosnia, acasă.