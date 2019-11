"Avem sanse 55% sa trecem de Romania!" Ce spune selectionerul Islandei despre duelul de FOC cu Romania: "Sper sa profitam de asta!"

Romania va juca impotriva Islandei in semifinalele barajului din Nations League.

Dupa ce a ratat calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a terminat grupa F din preliminarii pe locul 4, Romania merge la barajul Nations League, pentru doua meciuri care ne pot duce la turneul final.

Nationala noastra va intalni Islanda in semifinale si, daca ii invinge pe nordici, va juca finala pentru EURO impotriva Bulgariei sau Ungariei. Selectionerul Islandei, Erik Hamren, a vorbit intr-un interviu acordat pentru UEFA despre duelul cu Romania si este de parere ca echipa sa are sanse in proportie de 55% sa treaca de Romania.

"Un asemenea duel, unde este doar un singur meci, este precum un meci de cupa. De fapt, ca o finala de cupa si de obicei sansele sunt 50-50. Cand o echipa joaca pe teren propriu, sansele se modifica la 55-45%. Intotdeauna este bine sa avem o echipa experimentata si sa facem cat mai multe lucruri putem. Romanii au o nationala buna si foarte multi jucatori tineri promitatori, cum au aratat la niveulul U21, anul acesta. Sper ca echipa noastra sa profite de avantajul experientei si sa acceada in marea finala", a declarat Erik Hamren.

UEFA ræddi stuttlega við Erik Hamrén, landsliðsþjálfara A karla, í dag eftir að dregið var í umspil undankeppni EM 2020. Erik Hamrén spoke to UEFA today on the draw against Romania in the Euro 2020 Playoffs.#fyririsland pic.twitter.com/XU5FzwO2Ww — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) November 22, 2019