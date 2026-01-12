Aryna Sabalenka și-a dus la bun sfârșit misiunea de apărare a titlului de campioană, cucerit la Brisbane, în 2025. În finala ediției 2026, bielorusa a depășit-o pe ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 20 WTA), scor 6-4, 6-3, în mai puțin de optzeci de minute de joc. Marta Kostyuk, despre miile de ucraineni fără curent și apă caldă: „E foarte dureros să trăiesc această realitate zilnic.” A fost o finală intensă mai ales după terminarea ei, din mai multe motive; în primul rând, în contextul invaziei rusești din Ucraina, susținute de politicienii Belarusului, ucraineanca Marta Kostyuk a refuzat să îi strânga mâna, la fileu, bielorusei Aryna Sabalenka, alături de care nu s-a pozat la ceremonia de premiere, organizatorii fiind nevoiți să creeze două momente diferite pentru fotografi. Ovaționată de australieni, Marta Kostyuk a amintit, în discursul de finalistă învinsă, că joacă „în fiecare zi cu durere în suflet.” „Vreau să spun câteva cuvinte despre Ucraina. În fiecare zi joc cu durere în inima mea. La ora asta, sunt mii de oameni care trăiesc fără curent electric, fără apă caldă, în timp ce afară sunt -20 de grade. E foarte dureros să trăiesc această realitate zilnic. Sora mea doarme sub trei pături din cauza frigului de acasă. Am fost incredibil de mișcată și fericită să văd atât de multe steaguri ucrainene, în această săptămână,” a punctat Marta Kostyuk, în aplauzele australienilor.

Sabalenka și-a pupat bicepșii după mingea de meci câștigată în finala de la Brisbane De partea opusă, Aryna Sabalenka a lămurit la conferința de presă că „nu îi pasă” de refuzul Martei Kostyuk de a o saluta la fileu. „E poziția lor. Ce pot să fac? Nu mă deranjează. Nu îmi pasă. Când ies pe teren, e vorba despre tenis și sport. Mă gândesc la tenis și la lucrurile pe care trebuie să le fac pentru a câștiga. Nu mă interesează dacă e Marta Kostyuk sau Jessica Pegula, dincolo de fileu,” a replicat Sabalenka. Dar înainte de a se prezenta în fața jurnaliștilor, Sabalenka a făcut cel mai controversat gest al finalei. Imediat după ce a câștigat partida, și-a pupat bicepșii, arătând că nu a iertat-o pe Kostyuk pentru declarațiile făcute în pre-sezon, referitoare la testosteron. „Doar m-am distrat cu echipa, deoarece în timpul meciului am reușit câteva lovituri direct câștigătoare agresive, grele,” a declarat Sabalenka la conferința de presă, negând, dar cu un zâmbet incontrolabil, că ar fi făcut acest gest ca răspuns la spusele Martei Kostyuk.



Cum s-au contrat Kostyuk și Sabalenka pe tema testosteronului Jucătoarea din Ucraina a vorbit în luna decembrie despre diferențele de ordin fizic pe care le notează atunci când joacă împotriva celor mai bune sportive din circuitul WTA: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. „Când am jucat cu Iga Swiatek, nu am fost pregătită deloc. Am jucat împotriva ei în urmă cu un an și a fost foarte puternică. Cu Aryna Sabalenka știu că e o bătălie dură. Am abilitățile mele, dar, la final, văd că sunt mult mai mari decât mine, mai înalte, mai puternice,” a punctat Marta Kostyuk, într-un interviu acordat Tennis365. „Toate jucătoarele avem propria structură biologică. Unele au un nivel de testosteron mai ridicat, altele, mai scăzut. E natural, dar ajută, cu siguranță. Mă simt mai mică decât ele. Încerc să văd cum pot să le bat cu abilitățile pe care le am, dar trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult decât ele ca să câștig puncte,” a completat Kostyuk. În replică, Sabalenka a precizat că cuvintele ucrainencei Kostyuk o amuză, în contextul în care această din urmă este o jucătoare puternică. „E amuzant că vorbim despre comentariile Martei Kostyuk. Tot ce aud sunt scuze. E amuzant, pentru că, de fapt, e o fată puternică. Probabil, are mai mulți mușchi decât am eu. Arată antrenată și puternică,” s-a pronunțat Aryna Sabalenka, într-un interviu acordat lui Piers Morgan. Între Sabalenka și Kostyuk există o diferență de înălțime de șapte centimetri (1,82 - 1,75).



