Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu la naționala României: „E gata să demisioneze”

Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu la naționala României: „E gata să demisioneze"
Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu la naționala României.

În urma remizei cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, s-a instalat o stare de tensiune în rândul oficialilor FRF.

Mircea Lucescu ar putea fi înlocuit în urma rezultatelor cu Cipru și Canada din luna septembrie.

Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu în naționala României: „E gata să demisioneze”

Presa din Austria, adversara României din Grupa H a premilitarilor pentru CM 2026, nu a rămas indiferentă în urma informațiilor legate de demiterea lui Mircea Lucescu.

Austriecii au comentat situația tensionată din tabăra României.

„Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a transmis că e gata să demisioneze în urma rezultatelor slabe ale echipei naționale la Campionatul Mondial de până acum.

Dacă Federația are alternative și o soluție viabilă, Mircea Lucescu ar fi dispus să plece fără nicio problemă.

Lucescu era deja criticat înainte de meciul cu Ciprul. Cipru a egalat după un deficit de 2-0 și aproape a marcat golul victoriei în prelungiri.”, au scris austriecii.

Austria se află pe locul doi în clasamentul Grupei H, la egalitate de puncte cu Bosnia care este lider, dar are un meci mai mult disputat. România are șapte puncte și se află la cinci „lungimi” de cele două naționale.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

Ce meciuri mai are de jucat România în preliminariile CM 2026

  • 12 octombrie, 21:45: România - Austria
  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino
