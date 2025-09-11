Naționala condusă de Mircea Lucescu a remizat în cel mai recent meci cu Cipru, în deplasare la Nicosia pe ”GSP Stadium”, scor 2-2. România a mai consemnat și două eșecuri cu Bosnia și San Marino și visul de a ajunge în America pare că se răsfrânge.



Costel Gâlcă a analizat evoluția lui Alex Dobre de la națională și a tras o concluzie + Ce a spus despre Mircea Lucescu



În jocul de pregătire împotriva Canadei, înaintea partide cu Cipru, și implicit în duelul de la Nicosia, Mircea Lucescu l-a titularizat pe fotbalistul Rapidului, Alexandru Dobre.



Costel Gâlcă, tehnicianul din ”Grant”, a dezvăluit discuția purtată cu Dobre, care i-a spus că e mulțumit că a prins minute la prima reprezentativă, dar în același timp dezamăgit de rezultat.



”Mi-a plăcut de Dobre la națională. A participat foarte mult la joc. În unele momente putea să primească mingea în poziții mult mai favorabile, dar până se va integra în grup va mai dura. Am vorbit cu el, era bucuros că a jucat.



Era satisfăcut în plan personal, dar nu a fost satisfăcut pe plan colectiv, din cauză că nu au putut să câștige cu Cipru. Sunt momente grele, dar domnul Mircea Lucescu are experiență foarte mare și poate trece peste aceste momente.



Este cel mai indicat să rămână la echipa națională”, a spus Costel Gâlcă.



Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

