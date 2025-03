Înaintea duelului, căpitanul Nicolae Stanciu a ținut să transmită un mesaj de încredere publicului larg.



Stanciu: "Avem nevoie de cele 3 puncte!"



Nicușor Stanciu este convins că o victorie în primul meci va oferi moral echipei pentru restul campaniei.



„Sper să continuăm ceea ce am construit în ultimii doi ani. Cred că am ajuns să jucăm și mai bine decât am făcut-o în preliminariile pentru EURO. Fiind și primul meci, este cel mai important al campaniei. Știm ce moral îți oferă o primă victorie. Avem nevoie de cele 3 puncte pentru că toți ne dorim să mergem la Mondial”, a declarat Stanciu pentru AS.ro



România, cu debutanți în lot



Selecționerul Mircea Lucescu a surprins cu trei convocări în premieră din Superliga: Mihai Popescu (FCSB), Dennis Politic (Dinamo) și Denis Ciobotariu (Rapid). De asemenea, Vlad Dragomir, mijlocașul lui Pafos, a fost chemat pentru prima oară la echipa națională.



România va juca și pe 24 martie, în deplasare, împotriva naționalei din San Marino. Câștigătoarele grupelor din preliminarii se califică direct la turneul final, în timp ce locurile secunde vor disputa baraje pentru ultimele bilete la Cupa Mondială 2026.