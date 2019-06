ASTA inseamna sa fii mafiot! :) Tatuajul despre care nu s-a stiut nimic pana acum! Cum arata bratul lui Florinel Coman

'Mbappe' Coman e una dintre vedetele Romaniei la Europeanul U21.

Coman a decis meciul cu Anglia. A marcat doua goluri si a obtinut un penalty, iar Romania a castigat cu 4-2.

In imaginile cu jucatorii relaxandu-se la piscina, fanii Romaniei au putut sa vada si tatuajul spectaculos al lui Coman. Stelistul are desenata pe brat imaginea 'Nasului' din filmul celebru regizat de Francis Ford Coppola in 1972. Sub ea, Coman si-a trecut si numarul '98', anul nasterii sale.

Ramane titular si cu Germania

Florinel Coman n-a prins primul 11 in partidele cu Croatia si Anglia, insa Radoi l-a titularizat contra Frantei, in ultimul joc din grupa. Cel mai probabil, Coman va fi in stanga atacului si contra Germaniei. Ivan, modest in primele doua partide, va fi pe banca.