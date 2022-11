"Asta e lașitate, nu se pricep". Gică Popescu, atac dur împotriva conducerii FRF 

Fostul internațional român este de părere că va fi nevoie de mult timp pentru ca reprezentativa de fotbal a României să mai ajungă la un turneu final, ținând cont de rezultatele dezastruoase din ultima perioadă.

Naționala antrenată de Edi Iordănescu a reușit contraperformanța de a retrograda în Divizia C a Ligii Națiunilor, fiind învinsă de echipe precum Muntenegru, Bosnia sau Slovenia.

"Fotbalul nostru a ajuns într-un moment atât de dezastruos incât e nevoie de o perioadă egală cu perioada în care a ajuns la dezastru pentru a încerca să o scoţi din această prăpastie fără întoarcere.

Uitându-mă la cine conduce fotbalul românesc, ce expertiză au, cum văd ei fotbalul... eu am spus întotdeauna că actuala conducere a fotbalului are o singură agendă, proprie, îi interesează propriile agende, nu îi interesează fotbalul românesc, pentru că asta au dovedit.

Am văzut şi discursurile după Liga Naţiunilor, totul normal, nu am văzut o asumare, nu am văzut o asumare publică, ok, am făcut rău, asta s-a întâmplat. Nimic!

Gică Popescu: "Asta înseamnă bărbăţie, lucru pe care nu l-am văzut"

Totul ok, totul în regulă. Deci singurul lucru care îi preocupă e interesul personal, probabil au tot felul de obiective personale care sunt încă în desfăşurare.

Nu văd o preocupare vizavi de viitorul fotbalului românesc, că nu se pricep, asta ştie toată lumea că nu se pricep, dar nici să îşi asumi, asta e un pic de laşitate.

(n.r. Cine ar trebui să îşi asume eşecul acesta?) Cine se ocupă de echipele naţionale?

(n.r. Stoichiţă?) Păi nu e normal să vină o singură personă şi să spună şi să îşi asume acest eşec al echipei naţionale, pentru că nici Stoichiţă nu a aterizat în funcţia aia de unul singur, a fost pus de către cineva.

Cred că rezultatele sunt negative, aşa cum ne place să iasă în faţă când sunt cele pozitive, mai rare, sau deloc, să iasă public şi să spună 'ok, ne asumăm'.

Asta înseamnă bărbăţie, asta înseamnă asumare, lucru pe care nu l-am văzut. Chiar nu l-am văzut", a declarat Gică Popescu la Orange Sport.