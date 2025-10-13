La finalul meciului, selecționerul Mircea Lucescu s-a dus direct la portarul Ionuț Radu, iar dialogul purtat de cei doi a fost captat integral de microfoanele de pe Arena Națională.



La finalul unui meci tensionat, decis în prelungiri, „Il Luce” a ținut să-l felicite personal pe portarul de la Celta Vigo pentru prestația sa sigură.



Lucescu, impresionat de portarul său



Chiar dacă Ionuț Radu a încercat să fie modest, spunând că a avut de apărat o singură minge cu adevărat grea, Mircea Lucescu a insistat și i-a lăudat jocul de ansamblu și atitudinea. Selecționerul i-a transmis că nu are absolut nimic să-i reproșeze, ba dimpotrivă.



"Așa se joacă. Ai condus bine totul, ai controlat toate părțile, nu am ce să îți reproșez. Din contră, numai felicitări", au fost cuvintele pe care experimentatul tehnician i le-a transmis lui Radu.



Victoria României a fost adusă de o reușită a lui Virgil Ghiță în minutul 90+5. Introdus pe teren în minutul 72, fundașul a reluat imparabil cu capul o centrare venită de la căpitanul Ianis Hagi, declanșând bucuria pe Arena Națională. Pentru „tricolori” urmează, în luna noiembrie, partidele cu Bosnia și Herțegovina și San Marino.

