După 1-0 contra Austriei, România rămâne pe locul 3, cu 10 puncte, 5 sub liderul Austria și 3 sub Bosnia. Pentru tricolori urmează duelul de la Zenica împotriva Bosniei (15 noiembrie) și cel cu San Marino de acasă (18 noiembrie).

Mircea Lucescu nu crede că România poate obține locul 1: "Austria nu mai poate pierde"



România păstrează și șanse teoretice pentru primul loc în grupă, care asigură calificarea directă la Cupa Mondială. Totuși, scenariul pare unul greu de îndeplinit: tricolorii trebuie să învingă Bosnia și San Marino, iar Austria să piardă cu Cipru și Bosnia.



Întrebat dacă vede posibil un scenariu în care Austria să piardă cele două jocuri, iar România să obțină 6 puncte în noiembrie, Mircea Lucescu a fost ferm la conferința de presă de după meciul de la București.



"Nu! Nu e posibil. Austria nu poate să mai piardă. E o echipă foarte puternică. Sunt jucători cu o experiență extraordinară, medie de vârstă de 28 de ani. După această înfrângere își vor lua cele mai bune măsuri. E posibil ca noi să câștigăm ambele meciuri, dar ei nu pot pierde două meciuri. În niciun caz!



Ar fi trebuit să ne gândim mai devreme. Am greșit eu. Prea târziu m-am gândit să schimb ceva. Eu am spus că vreau să transform o echipă construită pe aspect emoțional în una pe aspect rațional. În această seară a câștigat inteligența jucătorilor. I-au anticipat pe austrieci în absolut toate momentele de joc: au blocat pasele lungi, s-au dublat foarte bine, i-au împiedicat să iasă cu acele accelerări extraordinare.

Au demonstrat că românii pot juca un astfel de joc. Au avut atitudine și agresivitate la balon și au avut o comunicare extraordinară între ei. Victoria asta nu e întâmplătoare. Am dominat o echipă foarte puternică, o echipă care a bătut Norvegia cu 5-1", a spus Lucescu.

