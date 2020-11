Arbitru de Champions League pentru amicalul nationalei lui Radoi! Cine va conduce de la centru Romania - Belarus 

Romania - Belarus se vede IN DIRECT pe PRO X si pe www.sport.ro miercuri, 11 noiembrie de la 19:00!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat cine va conduce de la centru meciul amical dintre Romania si Belarus de pe arena 'Ilie Oana'.

Astfel, centralul meciului va fi Georgi Kabakov, arbitru din 2001, care a debutat in Champions League in 2018, iar in acest sezon a condus de la centru Sahtior - Inter. Bulgarul va fi ajutat de asistentii sai, Martin Margaritov si Diyan Valkov, in timp ce al patrulea oficial va fi romanul Marcel Barsan.

Kabakov a arbitrat nationala de tineret a Romaniei la EURO U21 din 2019, in meciul cu Franta U21 din grupe, dar si partida cu Elvetia U21.

