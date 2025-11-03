Naționala feminină de fotbal își va afla marți, 4 noiembrie, adversarii din grupele preliminariilor europene ale Women’s World Cup 2027, iar tragerea la sorți va avea loc de la ora 14:00, la Nyon, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Campania de calificare va avea același format precum Liga Națiunilor, cu țările participante împărțite în trei ligi valorice; astfel, în urma rezultatelor din ultima campanie Women’s Nations League, România va face parte din Liga C, repartizată în urna capilor de serie.

Cum arată urnele din Liga C



Cele 19 națiuni din Liga C sunt astfel împărțite în 4 urne valorice, după cum urmează:

Urna 1: Bosnia-Herțegovina, Ungaria, ROMÂNIA, Belarus, Croația, Grecia;

Urna 2: Cipru, Kosovo, Azerbaidjan, Insulele Feroe, Kazahstan, Estonia;

Urna 3: Lituania, Armenia, Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Georgia;

Urna 4: Andorra, Liechtenstein, Gibraltar.

Cine se califică la Campionatul Mondial



UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:

calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A;

calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.

Cea de-a zecea ediția a Campionatului Mondial de fotbal feminin va avea loc în premieră în Brazilia, în perioada 24 iunie – 25 iulie 2027

Info și foto: FRF

