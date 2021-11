Anghel Iordănescu, despre motivul pentru care Hagi a refuzat naționala: ”L-am recomandat după plecarea lui Daum”

După demisia lui Miirel Rădoi, oficialii federației s-au grăbit să aducă un nou selecționer. Prima opțiune a fost Gheorghe Hagi, patronul-antrenor al Farul Constanța.

Acesta a refuzat însă să vină la echipa națională. Anghel Iordănescu, selecționerul care a dus România la ultimul turneu final din palmares, EURO 2016, regretă decizia lui Gică Hagi.

”Hagi a făcut foarte bine că s-a dus la această discuție, era președinte indiferent de numele persoanei respective. Îmi pare rău că Hagi a luat această decizie, aș fi vrut să fie selecționer. Dar respect și decizia lui Mirel Rădoi și pe cea a lui Gică Hagi.

Am lucrat cu Burleanu, niciodată nu a făcut vreo referire negativă la adresa Generației de Aur. Nu a vorbit de rău, nu mi-a dat senzația că ar avea ceva cu reprezentanții Generației de Aur.

I l-am recomandat pe Hagi la națională după ce am plecat. M-a întrebat de 3 ori: ești sigur că vrea să vină? Da, vorbiți cu el! Era după plecarea lui Daum”, a precizat Anghel Iordănescu la DigiSport.

Gică Hagi a explicat motivele pentru care l-a refuzat pe Burleanu. Principalul argument a fost implicarea la Farul Constanța.

"V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Am și eu părerea și opinia mea, cum și dvs aveți să spuneți ce gândiți. Eu am dreptul să spun cum văd lucrurile din punctul meu de vedere.

A fost o situație, lucrurile sunt clare, Ilie v-a zis bine, eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu rebuie.

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare", a spus Hagi.