Cristi Ganea: "Visul meu e să mă întorc la națională". Ce așteaptă de la derby-ul PAOK - Aris și ce anticipează pentru viitorul său

Internaționalul român care a mai evoluat la Viitorul și Athletic Bilbao a impresionat mereu prin raidurile sale pe flancul stâng și prin șuturile devastatoare de la distanță.

A ales să-și continue cariera în Grecia și speră să revină cât mai curând și în naționala României.

Interviu cu Cristi Ganea, românul de la Aris Salonic

Cristi, se apropie un meci mare pentru tine în weekendul viitor, vei înfrunta alți doi români în cel mai mare derby al echipei tale. Ce anticipezi?

Da, întotdeauna meciurile dintre Aris și PAOK au fost cele mai importante din sezon pentru cele două echipe, Istoric, rivalitatea e mare, nu contează poziția din clasament. Pentru noi, este foarte importantă victoria pentru că venim după două rezultate negative. În special în ultimul weekend am avut unul dintre cele mai proaste rezultate din istoria acestui club și ne concentrăm pe meciul cu PAOK, pentru a ne recâștiga încrederea și de a le oferi bucurie fanilor, după ce le-am frânt inima în ultimul meci. Ar fi grozav să-i văd pe Lucescu și Mitriță, îi cunosc pe amândoi și îi respect foarte mult, dar duminică, pentru 90 de minute, vom fi rivali și echipa mea va da totul pentru a-i dezamăgi.

Cristi Ganea: "Ne așteaptă o atmosferă fantastică, dar ostilă"

Cred că este prima dată când acest joc va include trei români de la ambele echipe, asta pune presiune sau îngreunează jocul pentru tine?

Nu cred... dacă locuiești în Salonic și joci pentru cele două mari echipe, ca Aris și PAOK, simți presiunea și emoția la fiecare meci și în fiecare săptămână. Așa cum am spus, meciurile dintre noi sunt cele mai importante ale sezonului pentru fanii noștri și sunt sigur că vom da totul ca să câștigăm derby-ul pentru ei. În special pentru că vom juca în deplasare, ne așteptăm la o atmosferă fantastică, ostilă și la un stadion plin, deci meciul va fi foarte greu, nu contează de ce parte ești. Aceste tipuri de meciuri sunt ceea ce face jucatul pentru un club ca Aris Salonic să fie frumos.

Personal, cum te simți? Cum este experiența ta în Grecia până acum?

Mă simt bine. Joc în fiecare meci, mă simt important pentru echipă ceea ce vrea orice jucător. E adevărat că puteam începe sezonul mai bine ca echipă pentru că ne-am setat niște obiective mai înalte anul trecut, dar avem calitate și sunt sigur că echipa va găsi calea de a se ridica la un nivel înalt în acest sezon. Îmi place mult orașul și fanii au fost fantastici în acest sezon, de fiecare dată când am jucat acasă.

Ce părere ai despre nivelul Ligii din Grecia?

Cred că nivelul este peste ceea ce consideră toată lumea. Nu sunt doar echipele din top 4-5 echipe, ca Olympiacos, Aris, Paok, Aek Athens și Panathinaikos.... aceste echipe concurează în fiecare an la cel mai mare nivel european, dar și restul echipelor sunt foarte bune. Toate echipele de aici au jucători buni, organizare bună, facilități și suporteri. Fiecare meci este dificil și asta face ca liga să fie foarte competitivă.

Care sunt ambițiile tale personale pentru viitor? Ce vezi în viitor pentru tine?

Acum sunt 100% concentrat să ajut echipa cât de mult pot! Ambiția mea personală este să joc bine pentru Aris până la sfârșitul sezonului, când îmi expiră contractul și, bineînțeles, să câștig un loc înapoi în echipa națională. Ca toți ceilalți, visul meu este să mă întorc în națională și să joc pentru țara mea.

"Contractul meu se termină la finalul sezonului, aș dori să fac un pas înainte"

Și la ce club de vezi în viitor?

Pentru următorul club... nu pot vorbi despre asta acum... contractul meu se va termina la finalul sezonului și aș dori să fac un pas înainte pentru cariera mea. Vara trecută am avut oferte oficiale din Turcia, Polonia și Cipru, dar am decis, împreună cu agentul meu, că cel mai bine este să rămân la Aris până la finalul contractului meu. Această variantă a fost cea mai bună până acum și sper să am capacitatea de a avansa în curând. Dar asta e ceva la care să mă gândesc în viitor... așa cum am spus, acum mă concentrez să ajut echipa să câștige meciuri, cât de mult pot.