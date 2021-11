"Ne-am arătat limitele!" Daniel Oprița a rămas cu un gust amar după meciul CSA Steaua - U Cluj 0-1

CSA Steaua a pierdut, scor 0-1, partida de pe arena din Ghencea, cu Universitatea Cluj, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.

”Prima înfrângere acasă, nu ştiu dacă meritată, dar de câştigat, nu meritam să câştigăm în seara asta pentru că nu am pus probleme. A fost un meci echilbirat, jocul greşeală aşteaptă într-un meci ca ăsta. Noi am greşit, a fost mingea la noi, am pierdut la mijlocul terenului şi am primit acel gol.

Nu meritam să câştigăm, ne-am arătat limitele în meciurile cu primele patru clasate pentru că, practic, la Sibiu, am câştigat printr-un gol norocos. Ei au avut jucători cu calitate individuală care au rezolvat jocul, cum e Blejdea, a ştiut ce să facă cu mingea. Noi am scăpat, dar de fiecare dată am pierdut mingea.

Azi, nu meritam să câştigăm, 0-0 era un rezultat bun pentru noi, în condiţiile în care s-a desfăşurat jocul, pentru că n-am pus probleme pe faza de atac”, a spus Daniel Oprița, la finalul partidei.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Hofman în minutul 72. Lider în eșalonul secund este Petrolul, cu 39 de puncte, Universitatea Cluj ocupă locul secund, cu 33 de puncte, iar FC Hermannstadt se situează pe 3, cu 31 de puncte.