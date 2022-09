Andrei Burcă: „Nu am făcut cinste tricoului naționalei, nu ne-am atins obiectivele!” Mesaj războinic înaintea meciului cu Bosnia

Pentru a pica în a treia ligă valorică din Liga Națiunilor, „tricolorii” au nevoie de victorie cu Bosnia & Herțegovina și ca Finlanda să nu câștige duelul cu Muntenegru.

Andrei Burcă, fundașul naționalei și al campioanei CFR Cluj, este încrezător că „tricolorii” vor arăta din ce în ce mai bine pe viitor și că vor reuși să lege victoriile.

Burcă: „Talent este, ne mai lipseşte curajul!”

„Cred că am făcut o partidă bună cu Finlanda. Din punctul meu de vedere, am atins obiectivele pe care le-am pregătit. Mereu am avut în ultimii ani începuturi bune, iar după am dat chix. Trebuie să punem câte o cărămidă la fiecare partidă. Din punctul meu de vedere, partida cu Finlanda a fost momentul zero.

Jucăm cu cea mai bună echipă din grupă. Chiar am vorbit cu fostul meu coleg, Mateo Susic, şi spunea că sunt fericiţi că s-au calificat şi că vor juca fără presiune. Îi felicităm că au câştgat grupa, dar noi trebuie să dovedim mâine (n.r. - luni) că putem să câştigăm împotriva celui mai puternic adversar. Ştiu ce înseamnă să câştigi şi să demonstrezi că eşti cel mai bun. Ei nu mai au presiune, în schimb e presiunea mare la noi, pentru că trebuie să demonstrăm.

Niciodată nu e greu să fii jucătorul naţionalei. Reprezinţi o ţară şi îmbraci cel mai important tricou din cariera ta de fotbalist. Mă bucur că am arătat cu Finlanda ce am pregătit. Talent este, ne mai lipseşte curajul. Doar noi prin determinare putem să-i aducem de partea noastră. Să fie alături de noi pentru că noi o să ne dăm viaţa pe teren. Mereu o să fie presiune. Trebuie să demonstrăm pe teren. Momentan nu am făcut cinste acestui tricou, nu ne-am atins obiectivele. Suntem conştienţi însă că putem face lucruri importante împreună. Dar trebuie răbdare, uşor, treaptă cu treaptă. Dacă nu faci faţă presiunii nu ai ce căuta la naţională”, a declarat Andrei Burcă, într-o conferinţă de presă.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.

Pe 26 septembrie au loc ultimele meciuri, România - Bosnia şi Muntenegru - Finlanda. România are nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica pentru a nu retrograda în al treilea eşalon valoric.