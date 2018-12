An fabulos pentru Radu: "Inter? Sa ma astepte, mai vedem!" Ce spune despre nationala lui Contra: "Sa stau pe banca? Vin sa joc daca vin, altfel raman la U21!"

Ionut Radu a avut un an fabulos.

Tanarul portar roman a avut un an 2018 de exceptie. A inceput anul de la cota 500.000 de euro, iar acum a ajuns sa valoreze nu mai putin de 7 milioane de euro. Este cel mai scump roman al momentului, alaturi de Razvan Marin.

Ionut Radu s-a calificat cu nationala U21 la Campionatul European si a reusit sa devina portarul titular al lui Genoa in Serie A. Radu a revenit in aceasta dimineata in Romania dupa ce seara trecuta si-a ajutat echipa sa scoata un punct din confruntarea cu Fiorentina.

Radu nu se gandeste deocamdata la un transfer, desi Inter l-ar vrea inapoi. "Inter? Mai vedem ce se intampla, sper sa ma astepte. Momentan vreau sa ma gandesc doar la vacanta. Dupa voi vedea, cand incep campionatul vom vedea.", a comentat Radu.

Ionut Radu spera sa reuseasca o performanta incredibila cu Romania U21 la Campionatul European ce se va disputa in 2019 chiar in Italia si nu se gandeste neaparat sa faca pasul cat mai rapid catre nationala mare a lui Contra. Vrea sa-i ia locul lui Tatarusanu daca va fi convocat, nu sa fie rezerva.

"Sa stau pe banca, nu. Sa joc, da! Prefer sa joc. Decat sa stau pe banca la nationala mare, prefer sa ma duc sa joc la Under 21", a mai declarat Radu.