Surpriza uriasa pentru Ionut Radu! Transferul lui este pe prima pagina in Gazzetta dello Sport

Ionut Radu poate schimba 2 cluburi in vara!

Gazzetta dello Sport anunta astazi ca Inter si AS Roma negociaza un transfer important pentru vara. Luciano Spalletti vrea sa-l aduca pe Lorenzo Pellegrini, insa conditia acestei mutari este ca AS Roma sa nu prinda UEFA Champions League.

Italienii scriu ca Inter ia in calcul includerea in oferta pentru Pellegrini pe portarul roman Ionut Andrei Radu. Capitanul nationalei de tineret urmeaza sa fie rascumparat de Inter in vara, insa este evaluat de Inter la o suma mai mare (15 milioane de euro) decat cea pe care o vor plati pentru a-l readuce, de 12 milioane de euro. Radu ar lupta pentru postul de titular la Roma cu Robin Olsen, titularul din poarta nationalei Suediei.

Nu este singura afacere posibila intre Inter si AS Roma. Cei de la Inter vor sa-l transfere pe Edin Dzeko, in cazul in care Mauro Icardi ar urma sa plece in vara. Roma are la randul ei 2 posibili inlocuitori pentru Dzeko: Benedetto de la Boca Juniors si Andrea Belotti de la Torino.